Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +15
$ 63.50р
71.60р
23:13 03.07.2019
Расширенный поиск
Срочно

Лучшие представители профессии. Опубликован официальный список офицеров, погибших на Северном флоте

Спорт
03.07.2019 22:27
Печать

«Зенит» согласился заплатить 4,5 млн евро за защитника «Уфы» Неделчару

Защитник футбольного клуба «Уфы» Ионуц Неделчару близок к переходу в «Зенит». Как сообщает 3 июля gsp.ro, уфимцы хотят получить за игрока 4,5 миллиона евро. 

«Зенит», по данным издания, согласен выплатить эту сумму. Ранее сообщалось, что на Неделчару также претендует «Рома», которая готова заплатить 4 миллиона евро. 

23-летний Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года. Всего на счету румына 44 матча за уфимцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сумма сделки оценивается в 12 млн евро.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор