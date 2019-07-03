«Зенит» согласился заплатить 4,5 млн евро за защитника «Уфы» Неделчару

Защитник футбольного клуба «Уфы» Ионуц Неделчару близок к переходу в «Зенит». Как сообщает 3 июля gsp.ro, уфимцы хотят получить за игрока 4,5 миллиона евро.

«Зенит», по данным издания, согласен выплатить эту сумму. Ранее сообщалось, что на Неделчару также претендует «Рома», которая готова заплатить 4 миллиона евро.

23-летний Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года. Всего на счету румына 44 матча за уфимцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сумма сделки оценивается в 12 млн евро.