Происшествия
Паводок в Иркутской области обойдется России в 29 миллиардов рублей. Власти оценили ущерб
Материальный ущерб от паводка в Приангарье составил как минимум 29 миллиардов рублей. Это лишь предварительная цифра, озвученная 3 июля губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Как сообщается на официальном портале региона, 3,5 тысяч домов из обследованных 9 тысяч не подлежат восстановлению. Ещё почти 6 тысяч нуждаются в капитальном ремонте. На сегодняшний день электричество вернулось в 46 населённых пунктов из 60. Водоснабжение на территории Тулуна будет восстановлено после получения разрешения Роспотребнадзора 4 июля. Более 11 тысяч пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. На благотворительный счет по состоянию на сегодня, 3 июля, поступило более 26 миллионов рублей.
В среду Владимир Путин подписал указ о принятии мер по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Средства на капитальный ремонт зданий, пострадавших от наводнения, выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Приводить регион в порядок будут в том числе и военные.
Справка:
Напомним, летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его спровоцировали длительные ливни, которые прошли в регионе в конце июня. Известно о как минимум 20 погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадал город Тулун.