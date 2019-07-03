Паводок в Иркутской области обойдется России в 29 миллиардов рублей. Власти оценили ущерб

Материальный ущерб от паводка в Приангарье составил как минимум 29 миллиардов рублей. Это лишь предварительная цифра, озвученная 3 июля губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Как сообщается на официальном портале региона, 3,5 тысяч домов из обследованных 9 тысяч не подлежат восстановлению. Ещё почти 6 тысяч нуждаются в капитальном ремонте. На сегодняшний день электричество вернулось в 46 населённых пунктов из 60. Водоснабжение на территории Тулуна будет восстановлено после получения разрешения Роспотребнадзора 4 июля. Более 11 тысяч пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. На благотворительный счет по состоянию на сегодня, 3 июля, поступило более 26 миллионов рублей.

В среду Владимир Путин подписал указ о принятии мер по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Средства на капитальный ремонт зданий, пострадавших от наводнения, выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Приводить регион в порядок будут в том числе и военные.