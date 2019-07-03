«Пламенеющее червленое солнце». Росмолодёжь могла позаимствовать эмблему у британских хиппи

Новый дизайн герба Росмолодёжи подозрительно напоминает британскую хиппи-наклейку за 3,5 фунта. Солнце на щите двухглавого орла похожа на картинку из Интернета не только очертаниями, но и цветом.

Схожесть заметили 3 июля корреспонденты «Открытых медиа». Проект приказа об учреждении собственного герба Федерального агентства по делам молодежи опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В документе сказано, что новая эмблема разместится в кабинете руководителя Росмолодёжи, также её можно будет использовать на штампах, бланках, знаках отличия и так далее.

Геральдический знак представляет мз себя двухглавого орла со щитом в лапах. «В середине серебряного (белого) щита пламенеющее червленое солнце (без изображения лица) о шестнадцати лучах с золотой тонкой каймой», – говорится в проекте приказа.

фрагмент скриншота приложения к проекту нормативно правовых акта/regulation.gov.ru

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Дизайн центрального элемента эмблемы щита практически один в один похож на стикер британского магазина Hippy motors, продающего виниловые наклейки ручной работы для автомобилей. Не хватает только золотой каймы. Стоит стикер 3,5 фунта. Росмолодёжь пока никак не прокомментировала щекотливую ситуацию.