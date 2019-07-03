«Ух ты, где Вы нашли такое?» Шемякин показал Путину его фотографию в молодости и пообещал передать свое наследие государству

Президент России Владимир Путин провел встречу с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Об этом 3 июля сообщается на сайте Кремля.

Шемякин принес главе государства книгу, которую издает ФСБ, под названием «Следствие продолжается».

Художник Шемякин подарил Путину книгу "Следствие продолжается" с фотографией президента в бытность его службы.

Путин был приятно удивлен: «Ух ты, где это вы нашли такое?» pic.twitter.com/V9LTPC4iqj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 июля 2019 г.

М.Шемякин: Мы с Вами в этой книжке вместе. Я здесь (показывает на обороте), а Вы вот здесь, немножко в другой форме.



В.Путин: Ух ты, где Вы нашли такое?



М.Шемякин: Это постоянно выходит. Это уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое-какие заметки. Так что весь отдел передаёт Вам большие приветы.

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Шемякин уточнил, что все в ФСБ помнят Путина «молодым и деятельным». Художник поделился и своими планами — по его словам, он собирается передать всё свое наследие государству.

«Фактически я считаю, что всё, что я сделал за все эти годы, что я наработал, будучи выгнанным из Советского Союза с пятьюдесятью долларами в кармане, – я создал и институт, и громаднейшую уникальную библиотеку, собрание работ, редчайших автографов, начиная с Игоря Стравинского, и прочее, – всё, что наработано, хочу, чтобы это продолжало развиваться, пока я жив, и всё это чтобы досталось России. То есть я фактически всё своё творчество и всё, что собрано, хочу передать России, чтобы это после моего ухода, а мы все невечные, осталось и продолжало функционировать. Как всегда, хочу просить поддержки, чтобы это функционировало», – заявил Шемякин.

Художник также подчеркнул, что сейчас россияне испытывают проблемы из-за санкций, однако «как говорил в своё время один из наших вождей, "победа будет за нами"», – подытожил Шемякин, процитировав обращение к советскому народу, которое заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотов зачитал в 22 июня 1941 года — в день начала Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее стало известно, что художник совместно с «Союзмультфильмом» собирается создавать мультфильмы об исчезающих словах русского языка. Неизвестно, обсуждал ли это проект Шемякин с Путиным.