Не заслуживают снисхождения. Присяжные признали виновными убийц старейшей сотрудницы Мариинки

Коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу об убийстве старейшего работника Мариинки и разбое у неё дома. Заседание прошло 3 июля в Петербургском городском суде.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, фигуранты дела Рамзик Акобян, Галина Гусейнова и Сеник Нароян обвиняются разбое, а двое последних ещё и в убийстве сотрудницы отдела музыкальных нотных фондов библиотеки Мариинского театра. Коллегия присяжных, ответив на 10 вопросов, признала фигурантов единодушно виновными и не заслуживающими снисхождения.

По материалам дела, обвиняемая Галина Гусейнова, помогая в быту 93-летней сотруднице Мариинки Нине Мациной, год назад создала преступную группу и задумала убить пенсионерку. Для этого она, по версии следствия, привлекла двух граждан Армении – Сеника Нарояна и Размика Акобяна. В деле сказано, что 20 ноября 2018 года Гусейнова пустила сообщников в квартиру на Варшавской улице. Акобян следил за входной дверью, оставшаяся пара 25 раз ударила пожилую петербурженку кулаками, после чего женщину задушили. Из квартиры обвиняемые, как установило следствие, забрали 130 тысяч рублей, банковскую карточку и фотографию знаменитого музыканта с автографом.