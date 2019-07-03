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Происшествия
03.07.2019 21:20
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В Италии началось извержение вулкана Стромболи. Погиб как минимум один турист

На юге Италии началось извержение вулкана Стромболи. Как сообщает вечером 3 июля информагентство ANSA, погиб один турист. 

Еще один турист пострадал, больше никаких подробностей в местных СМИ пока нет. Неизвестно, откуда приехали погибший и пострадавший. На кадрах, которые появляются в соцсетях и СМИ, видно, как лава стекает со склонов вулкана. 

На острове, на котором расположен вулкан, проживают несколько сотен человек. Сейчас там работают пожарные, которые тушат пожары, возникшие из-за извержения. Очевидцы рассказывают, что сначала услышали взрыв, а затем увидели столбы пепла. После этого на остров обрушился град из вулканической породы.

 

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