В Италии началось извержение вулкана Стромболи. Погиб как минимум один турист

На юге Италии началось извержение вулкана Стромболи. Как сообщает вечером 3 июля информагентство ANSA, погиб один турист.

Еще один турист пострадал, больше никаких подробностей в местных СМИ пока нет. Неизвестно, откуда приехали погибший и пострадавший. На кадрах, которые появляются в соцсетях и СМИ, видно, как лава стекает со склонов вулкана.

WATCH: Stromboli volcano erupts and panics residents and tourists – https://t.co/XXZlcoA8u7 pic.twitter.com/Qfvm6WP6Tf — Television Malta (@TelevisionMalta) 3 июля 2019 г.

На острове, на котором расположен вулкан, проживают несколько сотен человек. Сейчас там работают пожарные, которые тушат пожары, возникшие из-за извержения. Очевидцы рассказывают, что сначала услышали взрыв, а затем увидели столбы пепла. После этого на остров обрушился град из вулканической породы.