Тринадцать капитанов и военный врач. Кого будет хоронить Петербург

Минобороны опубликовало официальный список погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31. «Фонтанка» рассказывает, что известно о подводниках.

Как минимум десять из четырнадцати семей не вернувшихся из Арктики гидронавтов живут в Петербурге. Смольный заявил о готовности оказать всевозможную поддержку. Решается вопрос о месте и дате захоронения. Вероятнее всего, моряки будут похоронены все вместе на Серафимовском кладбище. Для них готово место напротив мемориала погибшим на подводной лодке «Курск».

Долонский Денис Владимирович

Герой России, капитан 1 ранга. 47 лет. Родился в Ленинграде.

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Командир атомной глубоководной станции АС-31, она же АС-12. Служил на ней с момента спуска на воду. Занимался исследованиями Арктики и Антарктики. В начале 2010-х годов получил звание Героя Российской Федерации. Администрация Петродворцового района официально поздравляла его на сайте Смольного. Женат. Отец двоих сыновей.

Помимо «Золотой Звезды», награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги» и медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Филин Николай Иванович

Герой России, капитан 1 ранга. 57 лет.

Родился в деревне Красилово Новгородской области. Окончил факультет ядерных энергетических установок Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. Служил на Северной флоте, а с 1987 года приписан к воинской части в Петергофе. В 2018 году был представлен к званию Героя России за выполнение особо важного задания и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм. «Золотую звезду» ему вручал в Кремле президент России Владимир Путин. В Петербурге живет его семья: супруга, двое детей.

Николай Филин также кавалер трех орденов «Мужества», имеет орден «За военные заслуги».

Абанкин Владимир Леонидович

Капитан 1 ранга. Родился в Крыму. Жил в Пушкине, воспитывал с женой-учителем двух дочерей.

Награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

Опарин Денис Александрович

Капитан 1 ранга. 40 лет. Уроженец поселка Оленья Губа Мурманской области. Сын капитана первого ранга Александра Ивановича Опарина, командира части в Петербурге, к которой был приписан экипаж. В 2000 году Опарин-старший на борту СРЗК «Темрюк» участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.

Награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

Данильченко Сергей Петрович

Капитан 1 ранга. 36 лет. Родился в Брянске. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова во Владивостоке, прошёл Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В Петербурге жил с супругой и дочкой.

Награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Воскресенский Андрей Владимирович

Капитан 1 ранга. 47 лет. Родился в Севастополе. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. С начала нулевых служил в части ВМФ в Петербурге, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Его семья хорошо известна в Сосновом боре. Тесть погибшего, 72-летний контр-адмирал Владимир Бедердинов, был начальником сосновоборского Учебного центра флота. Бывшая супруга Наталья – депутат городского округа №5. Дочь занимается молодёжной политикой: третий год возглавляет движение «Студенты Санкт-Петербурга» и председательствует на Петербургском международном молодежном форуме труда.

Кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Иванов Константин Анатольевич

Капитан 1 ранга.

Награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

Сомов Константин Юрьевич

Капитан 1 ранга. 48 лет. Родился в Грузинской ССР. В Пушкине живут жена и дочь.

Награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Авдонин Александр Валерьевич

Капитан 2 ранга. 44 года. Родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. В Петербурге живет семья, двое детей.

Награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

Васильев Александр Сергеевич

Подполковник медицинской службы. 43 года. Родился в Ленинграде. В 1999 году окончил 4-й факультет Военно-медицинской академии имени Кирова. По распределению был отправлен служить в Каспийскую флотилию. В Петербурге живут жена и трое детей.

Награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова»

Соловьев Дмитрий Александрович

Капитан 2 ранга. 37 лет. Родился в городе Почепе Брянской области. Окончил петербургское военно-морское училище. Семья живет в Петербурге. Есть сын.

Награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

Кузьмин Виктор Сергеевич

Капитан 3 ранга. 33 года. Родился в городе Гаджиево Мурманской области. Окончил Морской корпус Петра Великого в Санкт-Петербурге. Сын Кузьмина Сергея Викторовича – командира атомной подводной лодки «Б-414», вице-адмирала и Героя России. Семья Кузьмина-младшего живет в Петербурге: жена, двое сыновей.

Награжден медалью «Ушакова».

Сухиничев Владимир Геннадьевич

Капитан 3 ранга. 34 года. Родился в городе Вилючинск на Дальнем Востоке. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской инженерный институт. Служил в 16-й краснознамённой эскадра атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, затем – в 29-й отдельной бригаде подводных лодок Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Награжден медалью «За отвагу».

Дубков Михаил Игоревич

Капитан-лейтенант. 29 лет. Родился в Вилючинске. Жил в Мурманске. Учился в Военно-морском институте радиоэлектроники имени А. С. Попова. На его странице в соцсети – фотография встречи с Дмитрием Медведевым в мае 2014 года.

Фото: twitter.com/Pravitelstvo_RF

А единственный друг в соцсети — премьер-министр. В качестве интересов указаны спорт и работа.

Награжден ведомственными медалями министерства обороны.