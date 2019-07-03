Путин признал наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 3 июля вечером на сайте Кремля.

К ликвидации последствий бедствия привлекут вооруженные силы РФ, говорится в документе. Средства на капитальный ремонт зданий, пострадавших от наводнения, выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства.

Напомним, летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его спровоцировали длительные ливни, которые прошли в регионе в конце июня. Известно о как минимум 20 погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадал город Тулун.