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Власть
03.07.2019 21:05
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Путин признал наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 3 июля вечером на сайте Кремля. 

К ликвидации последствий бедствия привлекут вооруженные силы РФ, говорится в документе. Средства на капитальный ремонт зданий, пострадавших от наводнения, выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства. 

Напомним, летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его спровоцировали длительные ливни, которые прошли в регионе в конце июня. Известно о как минимум 20 погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадал город Тулун

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