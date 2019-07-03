В «Звёздном» потеряли документы. Оппозиции массово отказывают в регистрации на выборах

Оппозиционным командам «Яблока», «Справедливой России» и самовыдвиженцам отказывают в регистрации на выборах в муниципалитете Звездное. Причины у всех идентичные: не нашлись сданные ими документы.

Как рассказали «Фонтанке» представители «Справедливой России», избирательная комиссия известила выдвиженцев об отсутствии предоставленного документа о регистрации партии. Аналогичная причина отказа в регистрации у представителей партии «Яблоко». «Непонятно, почему они делают такие выводы: документ мы сдавали, о чем есть отметка. Кроме того, у одного из наших кандидатов признали недействительным паспорт – в нем стояла отметка о том, что заграничный паспорт недействителен»,-пояснила координатор эсеров Юлия Тофан.

Документы потеряли и у самовыдвиженца Никиты Пятаева: в бумагах, по его словам, стоит отметка о том, что все было сдано, а комиссия приняла решение, что ее нет. Самовыдвиженец Кирилл Аракелов сообщил «Фонтанке», что и у него обнаружили недействительный паспорт, отсутствие платежного поручения (хотя он его сдавал) и декларации о доходах.

Ранее «Фонтанка» писала о выборах в муниципалитете "Звездное": в очереди на подачу документов сутками дежурили спортсмены, не давая подать документы оппозиции.