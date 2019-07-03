У люков на Арсенальной набережной «сорвало крыши»

На Арсенальной набережной, по которой автомобилисты склонны погонять, вечером 3 июля оказались открыты люки. Предупреждения от водителей массово посыпались в «Яндекс.Навигаторе».

Вероятно, причиной стало то, что ливневая канализация не справлялась с объёмом воды, обрушившейся с неба. По данным Водоканала, как уже сообщала «Фонтанка», во второй половине дня в Петербурге зафиксировано аномальное количество дождя за максимально короткое время – 22,3 мм за 20 минут. При этом ливневая канализация, которая спроектирована еще в 80-х годах, способна обработать до 7,2 мм осадков без возникновения подтоплений.

Из-за грозы, местами с градом, город «поплыл», жители Парашютной даже не могли выйти из дома, а дороги загрузило до 9 баллов. Владельцу «Фольксвагена» у дома 76, корпус 2, по проспекту Энгельса не повезло, скорее всего, тоже из-за непогоды. На его машину упало дерево, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП».

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Что касается открытых люков, они могут стать причиной серьёзного ДТП. Два дня назад, 1 июля, именно из-за люка в Солнечном пострадали три человека: препятствие отправило их машину в кювет.