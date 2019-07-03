Лучшие представители профессии. Опубликован официальный список офицеров, погибших на Северном флоте

Справка:

О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20.30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.