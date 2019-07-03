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Лучшие представители профессии. Опубликован официальный список офицеров, погибших на Северном флоте

Происшествия
03.07.2019 20:14
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Лучшие представители профессии. Опубликован официальный список офицеров, погибших на Северном флоте

Министерство обороны назвало имена погибших во время пожара в Баренцевом море. По меньшей мере треть офицерских семей постоянно проживает в Петербурге.

Перечень из четырнадцати фамилий размещен на сайте Минобороны к вечеру 3 июля.

1. Герой России, капитан 1 ранга  Долонский Денис Владимирович;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой России, капитан 1 ранга  Филин Николай Иванович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

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3. Капитан 1 ранга  Абанкин Владимир Леонидович;
награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга  Воскресенский Андрей Владимирович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга  Иванов Константин Анатольевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга  Опарин Денис Александрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга  Сомов Константин Юрьевич;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга  Авдонин Александр Валерьевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга  Данильченко Сергей Петрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

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10. Капитан 2 ранга  Соловьев Дмитрий Александрович;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с  Васильев Александр Сергеевич;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга  Кузьмин Виктор Сергеевич;
награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;
награжден ведомственными медалями Министерства обороны

Справка:

О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20.30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.

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