Происшествия
Лучшие представители профессии. Опубликован официальный список офицеров, погибших на Северном флоте
Министерство обороны назвало имена погибших во время пожара в Баренцевом море. По меньшей мере треть офицерских семей постоянно проживает в Петербурге.
Перечень из четырнадцати фамилий размещен на сайте Минобороны к вечеру 3 июля.
1. Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
2. Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».
3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».
9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».
11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».
12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
награжден: медаль «Ушакова».
13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
награжден: медаль «За отвагу».
14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;
награжден ведомственными медалями Министерства обороны
Справка:
О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20.30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.