В палатку с альпинистами на Казбеке ударила молния. Домой они вернулись с ожогами ягодиц

Группе альпинистов из 11 человек пришлось пережидать грозу у пика ОЖД горы Казбек. Молния ударила в палатку с гидами и участниками похода, пострадали пятеро.

О случившемся «Фонтанке» 3 июля рассказала петербурженка Марина Виноградова. В группу входил её муж – 45-летний альпинист Виталий Бураков. По словам женщины, супруг, вернувшись из экспедиции, долго не хотел рассказывать, что с ним произошло, и откуда на его теле ожоги, но в итоге сдался.

По словам Марины, 23 июня группа вышла из Кармадона, чтобы через ущелье дойти до Казбека. 26 июня участники добрались до штурмового лагеря на высоте 4200 метров, где их застигла гроза. Непогоду альпинисты пережидали в палатках, молния ударила в одну из них. Все 11 человек получили мощный электрический разряд, а пятеро – ещё и ожоги на разных частей тела. Люди чудом остались живы. Двое человек с обожженными нижними конечностями даже прервали восхождение, чтобы восстановиться и начать спуск.

– Что удивительно, у всех есть ожог на ягодице. Кроме этого, сгорела палатка, спальник превратился в решето, расплавились металлические термосы у всех, кто был внутри, – рассказала «Фонтанке» Марина.

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28 июня 9 участников восхождения поднялись на высоту 5033 метра. 30 июня группа добралась до Владикавказа, откуда альпинисты разлетелись по домам – в разные города России и Украины.