В Петербурге за 20 минут выпало более 22 мм осадков. Канализация рассчитана на втрое меньший объем

Во второй половине дня в Петербурге зафиксировано аномальное количество дождя за максимально короткое время. Пиковое количество осадков выпало за 20 минут и составило 22,3 мм.

Как сообщает «Водоканал Санкт-Петербурга» 3 июня, ливневая канализация, которая спроектирована еще в 80-х годах, способна обработать до 7,2 мм осадков без возникновения подтоплений. Эти нормативы продолжают действовать и сейчас. В связи с этим в городе резко выросло число подтоплений. Сообщается, что за 2 часа разгула стихии горячая линия предприятия обработала 73 заявки, связанные с работой ливневки. На места выезжают 68 оперативных бригад.

«Фонтанка» публиковала подборку свидетельств горожан о том, как Петербург «поплыл» из-за ливня. На Парашютной местные жители, по их словам, не могут даже выйти из домов.