Дождь «налил» Петербургу редкие для лета 9 баллов. На КАД выросла пробка более 15 км

Гроза под вечер 3 июля, в день ГИБДД, загрузила дороги Санкт-Петербурга до 9 баллов – редкая плотность для середины лета, это на 2-3 балла выше обычного. «Девятку» сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в 18:18, затем час с лишим держалась «весьмёрка», и только к 19:30 стало свободнее до 7 баллов, всё ещё «красных».

За последние 1,5 часа «Яндекс» прислал более десятка сообщений о пробках и неожиданно плотном движении. Пробка длиной 15,2 километра выросла на внутреннем кольце КАД от Комендантского проспекта до проспекта Культуры. Заторы есть и на ЗСД, где идут ремонты. Пробки длиной около 5 километров образовались:

на Софийской улице от КАД до проспекта Славы,

на улице Седова от улицы Книпович до Ивановской улицы,

на Парашютной улице (где потоп) и Коломяжском проспекте от Шуваловского проспекта до Богатырского;

на Пироговской, Выборгской и Ушаковская набережных от Литейного моста до улицы Академика Крылова;

на улице Типанова и проспекте Славы от Московского проспекта до Софийской улицы (5,7 километра).

10-балльная загруженность отмечена на проспекте Обуховской Обороны, на проспекте Славы и Народной улице, на Софийской, на Витебском проспекте.

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«Разговорчики» водителей в навигаторе, впрочем, показывают, что несмотря на пробки настроение у многих весёлое.

Отметим, что утром и днём 3 июля максимум загруженности дорог Петербурга составлял всего 4 балла, а вчера вечером, когда на некоторые районы города тоже обрушился ливень, было всего 6 баллов. По 6 баллов было вечером 1 июля и 28 июня; а с 24 по 27 июня вечерний максимум достигал «красных» 7 баллов.