Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящими в стране 21 июля внеочередными парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу. Как сообщается в среду на сайте организации, миссия приняла такое решение в связи с письмом спикера Верховной рады Андрея Парубия об отзыве приглашения наблюдателям.

"В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность, – говорится в сообщении. – Делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве. Другие встречи были отменены".

В среду глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с демаршем Украины. "Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов", – заявила она, добавив, однако, что готова продолжать диалог для улучшения отношений между ассамблеей, Верховной радой и украинской делегацией в ПАСЕ.

В понедельник комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ на выборы из-за решения о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Одновременно комитет рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий.

Тем не менее во вторник члены миссии ПАСЕ прилетели в Киев. Уже после их приземления в столичном аэропорту стало известно о решении спикера Рады отозвать приглашение.