С борта АС-31 к середине среды подняли тела только четырех. Для опознания может потребоваться экспертиза ДНК

Операция по подъему тел погибших в Баренцевом море подводников еще не завершена. Водолазы вторые сутки не могут достать моряков из отсека атомной глубоководной станции.

О том, что тела офицеров петербургской военной части все еще находятся на борту пострадавшего от пожара судна, «Фонтанке» сообщают два не связанных между собой источника. По состоянию на вторую половину 3 июля, в морг североморского военно-морского госпиталя доставлены четыре подводника. Их тела были обнаружены в непосредственной близости от люка, поэтому спасателям удалось вытащить моряков.

Для опознания, скорее всего, потребуется экспертиза ДНК. Информации о состоянии тел еще десяти членов экипажа пока нет, но пожар и пребывание в воде — не условия для благоприятного прогноза.

По данным одного источника, офицеров не могут достать из-за того, что горевший отсек полностью залит водой. Другой источник предполагает, что причина в следственных действиях. Информация о том, что моряки продолжают находиться на АС-31, по словам источников, актуальна на полдень среды, 3 июля.

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Еще один собеседник «Фонтанки» говорит, что погибшие офицеры не успели воспользоваться дыхательными аппаратами типа ИДА-59. Это может говорить о том, что нештатная ситуация на борту переросла в аварийную буквально за десятки секунд.

О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20:30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.