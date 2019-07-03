Адвокат Кокорина: Сашу никуда не возили, он бы не стал скрывать такие вещи от меня

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, продолжает отрицать, что ее клиента вывозят из СИЗО для прохождения реабилитации.

– Вчера Кокорина никуда не возили, как и позавчера, и позапозавчера, – заявила Стукалова в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». – Его на прошлой неделе два раза отвезли, и всё.

– На реабилитацию?

– Какая реабилитация? Это было обследование, МРТ. Нам больше ничего не известно. Я вчера была у него на свидании. Не думаю, что Саша стал бы скрывать такие вещи. Он предельно доверителен со своими адвокатами. Пусть Потяева сама пояснит, откуда у нее такие данные.

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Ранее уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила «Фонтанке», что Кокорину разрешили в ежедневном режиме посещать под конвоем один из медицинских центров Москвы для прохождения реабилитации больного колена.

Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста неоднократно сообщалось об ухудшении состояния его колена из-за отсутствия профессиональной реабилитации. Ранее сообщалось, что в колене начала скапливаться жидкость.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии .

Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.