Ливень затопил Парашютную. Петербуржцы пишут, что не могут выйти из парадных

Парашютная улица в Петербурге приняла на себя удар стихии. Под водой оказались не только дороги, но и придомовые территории. Как сообщают 3 июля читатели «Фонтанки», они уже не могут выйти из парадных.

«Вся Парашютная стоит. Нам уже не выйти из парадных! Аварийных нет уже 2 часа, машины полностью находятся под водой», – сообщает один из жильцов.

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В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявляют о большом количестве заявок.