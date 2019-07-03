WhatsApp, Facebook и Instagram «прилегли». Пользователи не могут обновить ленту и прочитать сообщения

Россияне и жители зарубежья не могут воспользоваться мессенджером WhatsApp, а также социальными сетями Instagram и Facebook. О сбое в работе сервисов вечером 3 июля свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Сообщается, что число жалоб на сбои в работе всех трех сервисов резко выросло около 17:00. Судя по отчетам, у владельцев аккаунтов в Instagram возникают проблемы с загрузкой (85%), у Facebook возникли неполадки с сайтом (95% жалоб). В WhatsApp наблюдаются сбои при подключении к серверу (92%).

У пользователей Facebook и Instagram не загружаются изображения. В WhatsApp не приходят сообщения, не загружаются присланные файлы, а также плохо работает соединение.

Владельцем всех перечисленных сервисов является Facebook, сама компания проблемы с работой соцсетей пока не прокомментировала.