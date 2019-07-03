Потяева: Кокорина ежедневно вывозят из СИЗО для прохождения реабилитации

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина каждый день вывозят из СИЗО «Бутырка» для прохождения реабилитации больного колена в одну из московских клиник. Об этом «Фонтанке» заявила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, хотя ранее адвокаты футболиста опровергли эти данные.

– Кокорин обращался с просьбой о вывозе на реабилитацию лично ко мне и к руководству ФСИН по городу Москве, – заявила Потяева корреспонденту «Фонтанки». – Это было на прошлой неделе. В моем присутствии было принято решение о его вывозе на реабилитацию. Это значит, что его под конвоем должны были вывести, отвезти на реабилитацию и привезти назад. Сегодня, когда адвокаты Кокорина сказали, что ничего об этом не знают, я лично обратилась к руководству следственного изолятора. Руководитель «Бутырки» Сергей Телятников и руководитель медицинской части Тимчук Галина Викторовна подтвердили мне, что после того, как было принято это решение, его вывозят в медицинский центр в Москве на реабилитацию, затем возвращают в изолятор.

– То есть территорию СИЗО, пусть и под конвоем, но он все-таки покидает?

– Конечно. И реабилитацию ему проводят ежедневно.

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– А в какое время?

– Понятия не имею, и мне это неважно. Важно, что у меня есть ответ от руководства, что реабилитация осуществляется. Когда она завершится, я снова поеду к Александру и буду спрашивать у него, каково его самочувствие. Когда она завершится, я не знаю.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии. Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.