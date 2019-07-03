На дорогах Финляндии появились камеры, которые фиксируют разговоры за рулём и глубину протектора

Новые дорожные камеры, которые сейчас работают на некоторых участках дорог в тестовом режиме, вскоре будут приняты в эксплуатацию. Они могут определять не только скорость, но и фиксировать использование телефона и глубину протектора.

Командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн 3 июля опубликовал в Твиттере фото с устройства.

On n?m? uudet automaattivalvontakuvat melko j??t?vi?. Kasvot n?kyv?t kuin passikuvassa. Lis?ksi turvavy?n ja matkapuhelimen k?ytt? ja jopa renkaiden urasyvyys voidaan tarkastaa. Poliisihallitus tiedottaa k?ytt??nottop?iv?n. #liikenneturvallisuus #koulutie pic.twitter.com/OjovEpdDqW — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 3 июля 2019 г.

"Эти новые камеры автоматического наблюдения поразительные. Лицо как на паспорт. Кроме того, можно проверить использование ремня безопасности и мобильного телефона и даже глубину протектора. Дату ввода в эксплуатацию объявит департамент полиции".

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Нарушителям уведомление о штрафе будет приходить по почте, а туристов проинформируют об их грехах за рулём на границе. Впрочем, в комментарии Пастерстейн добавляет, что на основе фото за стёртые покрышки наказывать не будут – резина должна быть абсолютно "лысой", чтобы доказать нарушение по изображению. Любителей поговорить за рулём будут фиксировать только при нарушении скорости.

В отличие от нынешних камер, новые отслеживают автомобили на расстоянии 150 метров. Как уже ранее сообщалось, "суперкамеры" установят в том числе на трассе, по которой петербуржцы едут в Хельсинки.

По словам Пастерстейна, в 2018 году на дорогах Финляндии погибли 235 человек, цель на 2020-й – снизить показатель до 136.