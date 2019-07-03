Акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы

Акционеры автодилера "Рольф" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств, говорится в сообщении компании.

"Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров общества: господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года", – говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.

Параллельно с этим, акционеры "Рольфа" сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову, следует из сообщения.