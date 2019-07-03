Городу дворцы не нужны. Смольный рассказал, как планирует зарабатывать на приватизации

КИО хочет заработать 6 млрд рублей на приватизации городского имущества в 2019 году, передав бизнесу только через торги более 1,5 тысячи объектов. Огласите весь список, — потребовали предприниматели.

Освобождение здания Бельведера сотрудниками комитета по контролю за имуществом

О том, что комитет имущественных отношений (КИО) перезапускает приватизацию городского имущества, рассказал его глава Валерий Калугин в ходе круглого стола в Российском аукционном доме (РАД) 3 июля. Ранее процессом ведал Фонд имущества Петербурга, но из-за претензий ФАС Смольный был вынужден передать полномочия ГКУ «Имущество Петербурга».

Первые торги состоятся уже в июле, по новым правилам они пройдут в электронной форме, площадкой станет РАД. Но во время пересменки чиновники не сидели сложа руки — скоро КИО предъявит бизнесу глобальную концепцию управления имуществом, в которой пропишет, с какой недвижимостью хочет расстаться, а какой — владеть совместно с предпринимателями.

Всего город намерен заработать на приватизации в 2019 году 6 млрд рублей. Правда, пока план выполнен чуть более чем на четверть: выручить удалось 1,7 млрд рублей. Причина – вынужденный простой на время передачи полномочий по торгам от Фонда имущества в ГКУ «Имущество Петербурга», а также корректировка регламентов для выкупа собственности целевым образом. Но за оставшиеся полгода чиновники рассчитывают наверстать упущенное.

По словам Валерия Калугина, только через торги город готов реализовать более 1500 коммерческих объектов. В ближайшие месяцы могут быть разыграны 52 помещения, 9 отдельных зданий с участками и 185 объектов жилого фонда, которые могут быть приспособлены для коммерческого использования.

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В целом город настроен на то, чтобы приватизировать по максимуму. «Смотрим, что нужно городу, остальное будем продавать», – сказал глава КИО. По его словам, город хочет избавляться от дешевой недвижимости, на аренде которой все равно много не заработает. Но готов расставаться и с «дорогими объектами».

В качестве примера он привел дворцы и особняки. «Городу дворцы не нужны, если они не заняты», – сказал Валерий Калугин. По его словам, из «обшарпанных зданий в Адмиралтейском районе бизнес сделает гостиницу». Готов город пустить с молотка и здания на периферии, которые нередко становятся объектами самозахвата. Так, недавно «Фонтанка» писала о дворце Бельведер в Петергофе, в котором поселился не то отель, не то дом свиданий.

Как пояснил глава КИО, освобожденные Смольным помещения после переезда в «Невскую ратушу» в первоочередной программе не стоят, поскольку на них претендуют федеральные ведомства. «Много органов федеральной власти, исполнительной и судебной, рассматривает Петербург как площадку для своей деятельности», – сказал он, но конкретных претендентов и адресов не назвал.

Уже позже «Фонтанке» сообщили, что, к примеру, в ближайшее время на продажу могут выставить доходный дом М. Е. Егорова на улице Шкапина , пятиэтажную сталинку на Зеленогорской улице, здание в переулке Антоненко, которое ранее занимал комитет по образованию, и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Зои Космодемьянской в составе Ушаковских бань.

Остаться в ведении города должны объекты социального значения, которые в случае необходимости можно было бы отдать, к примеру, под школы и детские сады. Сохранить желательно и то, что приносит стабильную арендную плату. «Чтобы не падали доходы в бюджет», – пояснил Валерий Калугин.

Но отдавать городское имущество бизнесу планируется не только через торги. ФЗ №159 дает добросовестным арендаторам право преимущественного выкупа. По словам замглавы КИО Александра Германа, сейчас в работе находится 42 пакета таких документов. А потенциально такую заявку могли бы подать примерно 7 тысяч предприятий Северной столицы.

Смольный также намерен использовать механизмы государственно-частного партнерства. Отвечая на вопросы предпринимателей, Валерий Калугин сообщил, что является «глубоким сторонником» модели концессии. Прежний опыт сдачи недвижимости в доверительное управление КИО также считает удачным. Всего комитет готов предоставить таким образом 214 объектов — как через торги, так и целевым образом, рассказал заместитель Валерия Калугина Александр Якушев.

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По словам Александра Германа, через механизм доверительного управления город хотел бы предоставить бизнесу продовольственные рынки — конечно, в том случае, если победит в суде прежних арендаторов, настаивающих на преимущественном праве выкупа.

По программе «аренда за рубль» чиновники намерены реализовать 70 объектов. Первые торги состоятся в середине сентября, на них разыграют дом Ф. Н. Челищева (Вознесенский проспект, 36), особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Н. Я. и Ф. Я. Колобовых (Большая Зеленина, 43) и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (улица Химиков, 20). По условиям программы, город сдает бизнесу здание-памятник на 49 лет. Семь лет отводится на проектирование и работы по его восстановлению, если город остается доволен, предприниматель получает его в аренду за 1 рубль за 1 кв. м.

Следующие в очереди – Царский вокзал в Пушкине, флигель при Собственной даче в Петергофе, загородный дом Л. А. Змигродского и дача Н. М. Кочкина в Сестрорецке.

Бизнес воспринял смену курса КИО с энтузиазмом. «В последние семь лет была политика вывести из обращения городскую недвижимость», – заявила глава Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели. Из зала прозвучали просьбы «дать исчерпывающий список» городского имущества. «Он есть на сайте. В загашнике ничего нет», – развел руками Александр Герман.

Но у предпринимателей к чиновникам по-прежнему мало доверия и много вопросов.

«У города плохая представительская история в плане доверия», – признает генеральный директор Knight Frank Spb Николай Пашков.

За примерами далеко ходить не надо. «Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича столкнулась со сложностями со строительством инвест-отеля в устье Смоленки. https://www.fontanka.ru/2019/05/13/124/ А компания «УНИСТО Петросталь» потеряла более 400 млн рублей на участке на Сытнинской улице, который градозащитники окрестили «кладбище первых строителей Петербурга».

Тем не менее, по словам Пашкова, предприниматели заинтересованы в приватизации. Особенно интересны объекты в стрит-ретейле — на этом рынке низкий порог входа и хорошая окупаемость.

«Объем рынка стрит-ретейла — 70-100 млрд рублей. Город мог бы претендовать на часть пирога», — согласился Артем Гудченко, управляющий партнер инвестиционного фонда ADASTRA Management, предложив чиновникам привлекать профессиональных брокеров для поиска потенциальных интересантов. Правда, чтобы заинтересовать бизнес встроенными помещениями, городу надо решить проблемы с жильцами: пользуясь новыми поправками в Жилищном кодексе, они блокируют установку кондиционеров и вытяжек.

Даже исторический фонд можно продать — была бы адекватна цена, уверен Николай Пашков. А вот модель «памятник за рубль» кажется не слишком надежной. «Нужно сначала инвестировать, влезть в кредиты, а потом получить право аренды, которое сегодня есть, завтра нет», – пояснил он. «Ни один девелопер в здравом уме не будет связываться, если весь объект или часть принадлежит городу», – подчеркнул он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»