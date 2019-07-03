«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку туркменского газа

«Газпром» подписал с компанией «Туркменгаз» контракт на закупку туркменского газа на срок до 30 июня 2024 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет (по 30 июня 2024 года)», — говорится в сообщении.

В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркменистана в портфель «Газпрома» составит до 5,5 млрд кубометров в год.

«Газпром» возобновил закупки туркменского газа в апреле 2019 года. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд кубометров.