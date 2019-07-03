«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку туркменского газа
«Газпром» подписал с компанией «Туркменгаз» контракт на закупку туркменского газа на срок до 30 июня 2024 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
«Группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет (по 30 июня 2024 года)», — говорится в сообщении.
В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркменистана в портфель «Газпрома» составит до 5,5 млрд кубометров в год.
«Газпром» возобновил закупки туркменского газа в апреле 2019 года. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд кубометров.
Справка:
В 2016 году «Газпром» прекратил закупку туркменского газа из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к «Туркменгазу». В январе 2016 года «Газпром экспорт» уведомил «Туркменгаз» о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года. Слушания по иску «Газпрома» к «Туркменгазу» в арбитраже были назначены на июль 2017 года.
Однако еще в 2016 году судебное разбирательство было приостановлено до конца 2018 года «с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного разбирательства». 31 января 2019 года «Газпром» и «Туркменгаз» прекратили судебное разбирательство.