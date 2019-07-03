Аршавин развелся с Алисой. Ей достались 60 тысяч в месяц, хотя она просила 2,5 миллиона

В Петербурге расторгнут брак между Андреем Аршавиным и Алисой Казьминой. Судебный процесс отметился непомерными аппетитами женщины и ее финансовым деклассированием.

Решение о расторжении брака 3 июля принял Красносельский районный суд. Кроме развода, Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц – два миллиона на содержание ребенка и два с половиной миллиона на содержание самой себя. Такие запросы она объясняла прежней роскошной жизнью и неготовностью жить по средствам.

Суд, можно сказать, уничтожил бывшую Аршавину. Ей определено содержание в размере 60 тысяч рублей в месяц – в сорок раз меньше запрошенного. Алименты на общую дочь составили одну восьмую месячного заработка экс-футболиста «Зенита». Это около 340 тысяч рублей. Жить ребенок будет с Алисой.

Третьим лицом к процессу была привлечена бывшая женщина Аршавина Юлия Барановская. Представляющая ее интересы юрист Наталья Аксенова сообщила «Фонтанке», что решение суда устраивает Барановскую.

Реклама





«Мы возражали против удовлетворения материальных требований истицы, так как заинтересованы в том, чтобы Андрей Аршавин оставался платежеспособным. Он выплачивает алименты и трем общим с Барановской детям», – сказала Аксенова.

Зарплата Аршавина, возглавляющего юношескую команду «Зенита», составляет чуть более 2,5 млн рублей в месяц. Дела у него идут хорошо. Еще до развода Андрей представил публике улыбающуюся блондинку.