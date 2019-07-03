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Происшествия
03.07.2019 18:32
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Минобороны назвало имя героя, который ценой жизни спас гражданского специалиста на горящей подлодке

В Минобороны России сообщили, что во время пожара на глубоководном аппарате гражданского специалиста спас капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Как писали брянские СМИ, 37-летний Соловьев родился в городе Почепе, где окончил школу имени Некрасова. После 11 класса поступил в Военно-морское училище в Санкт-Петербурге. Местный телеканал «Городской» сообщил, что во время прохождения службы их земляк жил с семьей в Северной столице, а его супруга ждет второго ребенка.

Как рассказывал ранее министр обороны Сергей Шойгу, подводники в первую очередь эвакуировали из охваченного огнем отсека гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

Министр подтвердил информацию о том, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам. Как писала «Фонтанка», посмертно их наградят «Золотой Звездой» Героя России. Уже подтверждено, что среди погибших офицеров были петербуржцы.

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