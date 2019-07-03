«Их мужья умерли в Сирии, они пытаются идти в Россию». В Турции задержали двух гражданок России по подозрению в связях с запрещенным в РФ ИГ

Силы безопасности Турции задержали двух женщин, которые, по предварительной информации, являются гражданками России. Их разыскивал Интерпол за связь с запрещенной в РФ и многих странах террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

«Две женщины были пойманы при попытке пересечь границу Турции вместе со своими детьми», – сообщает 3 июля агентство Anadolu.

Задержание произошло около деревни Алисия в приграничной провинции Шанлыурф. Женщин разыскивал Интерпол за связь с ИГ.

«Их мужья умерли в Сирии, они пытаются идти в Россию», – рассказал источник среди турецких силовиков.

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Посольство России заявило, что знает о случившемся. Дипломаты сейчас устанавливают, есть ли среди задержанных россиянки.

В Генконсульстве России в Анталье отказались прокомментировать «Фонтанке» информацию турецких СМИ.