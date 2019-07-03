«Мисс SUP - 2019»: выбираем самую красивую девушку с веслом

Конкурс «Мисс SUP» проводится в рамках фестиваля сапсерфинга "Фонтанка-SUP". За звание победительницы может побороться любая участница, которая отправит заявку до 11 июля.

"Фонтанка.ру"

Уже 20 июля нас ждет самое увлекательное приключение лета на петербургской воде – IV международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Яркий водный карнавал пройдет по рекам и каналам в самом сердце северной столицы. Самые креативные его участники получат получат ценные призы от партнеров события.

Обязательные условия участия: женский пол участника, регистрация на сайте мероприятия , предоставление фото и контактных данных до конкурса.

Кто же станет Мисс SUP в 2019 году?

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1 этап. Полуфинал. Выбор 10 лучших участниц на сайте "Фонтанка.ру" голосованием читателей.

Для участия в конкурсе отправьте в сообщения группы ВК или ФБ :

– свою фотографию с пометкой MISS SUP-2019 (наличие сапа на фотографии приветствуется, но не является обязательным)

– контактные данные (ФИО, телефон, e-mail)

Прием фотографий и заявок – с 3 по 11 июля до 23:59.

12 июля фотографии участниц будут выложены на сайт "Фонтанка.ру" и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 13 по 17 июля включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.

2 этап. Финал. Дефиле

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В день Фестиваля, 20 июля, состоится заключительный этап конкурса «Мисс SUP – 2019». После окончания заплыва 10 финалисток примут участие в импровизированном дефиле на главной сцене Фестиваля и ответят на вопросы ведущего Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway .

Подробная информация на сайте fontankasup.ru и в официальной группе «ВКонтакте».

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер - компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое Радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца