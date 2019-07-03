В Сенегал привезли новые Renault с бонусом в виде 800 кг наркотиков

Почти 800 килограммов наркотиков нашли в 15 новеньких Renault, прибывших в сенегальский порт Дакар из Бразилии.

Таможенная служба Сенегала заявила, что наркотический груз был обнаружен в партии новых автомобилей марки Renault, которые перевозили на корабле из Паранагуа (Бразилия) в порт Дакар, пишет Maritime Herald. Наркотик прибыл на судне Grande Nigeria, принадлежащем итальянской компании Grimaldi Lines и ходящем под флагом Италии. Маршрут судна, согласно документам, включал несколько портов на африканском континенте, но конечной точкой был Гамбург.

В результате операции были арестованы как граждане Сенегала, так и иностранцы, среди которых капитан корабля и еще двое человек, находившихся на борту.

В каких именно моделях Renault был спрятан наркотик, не сообщается, однако на заводе в Куритиба в Бразилии производятся хорошо известные в России Logan 2 и Duster, а также фургоны Renault Master. Часть из них поставляется как в Африку, так и в Европу.

Реклама





Это не первый случай обнаружения наркотиков в автомобилях, поставляемых из Бразилии через сенегальский порт Дакар. Всего несколько дней назад, 26 июня, также в партии автомобилей Renault было обнаружено еще 238 килограммов распространенного в Латинской Америке алкалоида. Судно, на котором прибыл груз, тоже принадлежало Grimaldi Lines.

Судя по всему, сенегальские таможенники обнаружили еще один налаженный канал поставки наркотиков из Южной Америки в Европу через Африку.

Отметим, что на минувшей неделе испанская полиция обнаружила груз наркотиков в самолете президента Бразилии, направлявшемся на саммит G20 в Японии. Один из членов экипажа перевозил 39 кг наркотического вещества в собственной ручной клади.