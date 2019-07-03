Тундра, космодром и муляжи пальм: мобильный Интернет МегаФона добирается до самых дальних уголков страны

предоставлено МегаФон

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238,52 тысяч базовых станций, а число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяч.

Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G (согласно результатам независимого исследования международной компании Ookla) доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже – 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

«Данные Роскомнадзора подтверждают наше лидерство по числу технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России»,— говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

ТОП-5 базовых станций МегаФона в необычных местах России:

– На Полюсе холода - в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум – 68 градусов ниже нуля.

– На первом российском гражданском космодроме Восточный в Амурской области. Расположена в 500 метрах от места запуска ракет.

- Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка – базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечиваю равномерное покрытие все территории парка.

- Базовая станция, работающая на энергии ветра. Находится за Полярным кругом на Кольском полуострове в тундре, и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий связь здесь жизненно-необходима водителям.

- Базовая станция «Выживший» на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Названа в честь фильма с Леонардо Ди Каприо. Помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет у условиях экстремального холода, ветров и снегов.