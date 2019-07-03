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03.07.2019 17:50
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Тундра, космодром и муляжи пальм: мобильный Интернет МегаФона добирается до самых дальних уголков страны

Тундра, космодром и муляжи пальм: мобильный Интернет МегаФона добирается до самых дальних уголков страны

предоставлено МегаФон

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238,52 тысяч базовых станций, а число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяч.

Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G (согласно результатам независимого исследования международной компании Ookla) доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже – 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

«Данные Роскомнадзора подтверждают наше лидерство по числу технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России»,— говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

предоставлено МегаФон

ТОП-5 базовых станций МегаФона в необычных местах России:

На Полюсе холода - в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум – 68 градусов ниже нуля.

На первом российском гражданском космодроме Восточный в Амурской области. Расположена в 500 метрах от  места запуска ракет.

Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка – базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечиваю равномерное покрытие все территории парка.

Базовая станция, работающая на энергии ветра. Находится за Полярным кругом на Кольском полуострове в тундре, и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий связь здесь жизненно-необходима водителям.

Базовая станция «Выживший» на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Названа в честь фильма с Леонардо Ди Каприо. Помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет у условиях экстремального холода, ветров и снегов.

 

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