Транспортным прокурором в Петербург назначен заслуженный юрист Татарстана

Владимир Путин подписал указ о назначении Северо-Западного транспортного прокурора. Им стал 59-летний заслуженный юрист Татарстана Владимир Владимиров.

О назначении прокурора на пятилетний срок говорится в указе президента № 310 от 3 июля. Владимиров переводится с должности прокурора Тюменской области, где он работал с 2007 года.

Владимир Владимиров//Прокуратура Тюменской области

Петербург государственному советнику юстиции 2 класса не чужд. Здесь он работал зампрокурора города с 2005 по 2007 год. Владимиров – уроженец Татарстана, ему присвоено звание заслуженного юриста республики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Без головы Северо-Западная транспортная прокуратура жила три месяца. Предыдущий начальник Олег Колесов ушел 1 апреля, пробыв в должности почти шесть лет.