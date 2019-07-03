СМИ: «Зенит» купил защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Футбольный клуб «Зенит» совершил первое приобретение этого лета, сообщает в твиттере журналист Вене Касагранде. По его словам, петербургский клуб оформил трансфер левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

«Зенит» заплатил за него 12 млн евро плюс еще 2 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Сам 25-летний Сантос подписал с сине-бело-голубыми контракт на 5 лет.

Отметим, что официального подтверждения клуба о заключении контракта с Сантосом на данный момент нет.

В сезоне 2018/19 Сантос отыграл за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге-2, в которых забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда продолжит карьеру в «Зените». Стороны договорились о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.