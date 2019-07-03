Илон Маск сдержал слово, а Tesla поставила рекорд продаж

Продажи Tesla во втором квартале 2019 года превысили экспертные прогнозы и побили все прежние рекорды. Компании Илона Маска удалось реализовать 95 200 автомобилей при прогнозе экспертов рынка в 91 000.

Это на 51,1% больше, чем в первом квартале года, и больше чем предыдущий рекорд в 90 700 автомобилей, установленный в четвертом квартале 2018 года, сообщает CNBC. Судя по всему, Tesla удалось решить проблемы с логистикой и провальный первый квартал этого года с его всего лишь 63 000 поставленными потребителям электромобилями уже в прошлом.

Резкий рост поставок Tesla тем более заметен на фоне общего снижения спроса на автомобили на мировом рынке. Это снижение может сказаться и на Tesla, но на данный момент производитель электромобилей даже не удовлетворил еще все предзаказы на самую популярную Model 3, и пока что Илону Маску беспокоится о спросе не стоит.

Во втором квартале покупателям было доставлено 77 550 электромобилей Model 3, что превышает прогноз аналитиков в 74 100 штук. При этом совокупные поставки остальных двух моделей – S и X – также превысили прогноз на тысячу штук и составили 17 650 автомобилей. При этом Tesla сообщила, что еще 7 500 автомобилей уже отгружены покупателям, но пока находятся в пути.

Таким образом, Илону Маску удалось выполнить обещание, данное инвесторам в апреле: продать во втором квартале 2019 года «от 90 до 100 тысяч автомобилей». Неудивительно, что вслед за Швейцарией Tesla стала самым продаваемым автомобилем еще в одной европейской стране – Норвегии, обогнав в июне почти вдвое даже такого традиционного лидера рынка как Volkswagen (3760 «Тесл» против 1825 «Фольксвагенов», согласно данным Electrek).