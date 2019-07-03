Лимузин Путина примерили к римскому дворцу

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин на один день посетит Рим, и, готовясь к этому визиту, в итальянскую столицу уже доставили президентский лимузин Aurus. Помимо всего прочего необходимо было проверить, сможет ли автомобиль беспрепятственно передвигаться по улицам «вечного города».

Одним из «узких мест» в маршруте президентского кортежа была арка ворот резиденции премьер-министра Италии Палаццо Киджи. Проверка, проводимая службами протокола и безопасности Италии и России, привлекла внимание итальянских журналистов из Corriere Della Sera. Они не только сделали фотографии, но и опубликовали видео огромного автомобиля, с трудом протискивающегося через узкую арку.

Видео: Corriere Della Sera

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По свидетельству Corriere Della Sera, шестиметровый Aurus проходит в арку дворца Киджи с зазором в миллиметры. Таким образом, ничто не помешает намеченной в этом дворце на завтра встрече Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Европейские политики уже давно стараются не пользоваться большими лимузинами, отчасти как раз из-за стесненных городских условий в большинстве европейских столиц. Те же, кто предпочитает бронированные лимузины и эскорты из десятков машин, рискуют попадать в затруднительные ситуации, вроде той, когда автомобиль президента Обамы по прозвищу «Зверь» застрял на выезде из американского посольства в Дублине. Слишком длинная машина зацепилась днищем на подъеме прямо в воротах посольства, под телекамерами нескольких сотен журналистов.

Видео: YouTube