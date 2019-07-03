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03.07.2019 18:36
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Петербург поплыл. Ливень превратил водителей в капитанов дальнего плавания, а в Приморском районе красоты добавил град

Петербург «поплыл» из-за ливня. Читатели «Фонтанки» и пользователи соцсетей делятся 3 июля фото и видео, на которых автомобили, подобно кораблям, рассекают волны на дорогах.

«На новом участке Комендантского проспекта затопило "карманы". Строители не продумали ливневую канализацию. Машины плавают по воде», – жалуется читатель Алексей.

Судя по всему, больше всех «повезло» Приморскому району – большинство сообщений приходит от его жителей. Дружно плывёт Парашютная улица. Пользователи соцсетей говорят, что вместе с дождевой водой по дорогам и тротуарам плывут вырвавшиеся из колодцев нечистоты.

ЗСД тоже в воде. Петербуржцы ругают проектировщиков, которые не продумали систему водоотведения.

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Вишенкой на торте стал град в Приморском районе. Своим видом из окна с «Фонтанкой» поделилась Елена.

Фото: читатель "Фонтанки" Андрей

Фото: читатель "Фонтанки" Алексей

В ближайшие часы ливень не прекратится. Непогода вызвала высокий спрос на услуги такси. Крупнейшие агрегаторы уже подняли цены в пять-шесть раз.

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