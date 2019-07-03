«Кратковременные локальные подтопления». Водоканал рассказал о возможных последствиях нагрянувшего в Петербург ливня

В Санкт-Петербург пришел циклон, который сопровождается дождями. При повышении интенсивности осадков петербуржцам и гостям города стоит готовиться к скоплениям воды.

«Во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в ливневую канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя, в связи с этим возможны кратковременные локальные подтопления», – рассказали 3 июля в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Для профилактики возможного затопления на предприятии работают 68 специализированных бригад. Бдительность граждан также может помочь при борьбе с подтоплениями. «Не выбрасывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы», – советуют в Водоканале.

В Гидрометцентре констатируют, что сегодня, 3 июля, в Петербурге будет облачно и возможны осадки. Дождь стоит ждать и ночью. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов Цельсия вечером и 10 градусов в ночное время.