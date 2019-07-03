На скоростной трассе М-11 открыли новый участок. Проезд по нему обойдется в 130 рублей

На платной скоростной трассе М-11 Москва – Петербург открыли движение по участку с 97-го по 149-й километр, проходящему по территориям Московской и Тверской областей. Стоимость проезда по нему составит до 130 рублей в зависимости от времени суток и способа оплаты.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», движение на новом отрезке скоростной трассы запущено с 13:00 3 июля. Он проходит от Клина до Твери, продолжая участок с 15-го по 97-й километр, и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143-м километре. В результате для сквозного проезда будет открыт весь 135-километровый путь по М-11 от Московской кольцевой автодороги до Твери. Преодолеть его можно будет чуть более чем за час.

Первые работы, связанные с подготовкой территории для строительства этого участка, начались в конце 2014 года. На 52-х километрах трассы установлено 238 километров барьерного ограждения, более 1500 опор освещения и свыше 111 тысяч погонных метров шумозащитных экранов, а также построено 3 развязки.

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Новая дорога будет соответствовать категории IА с максимальной разрешенной скоростью 110 км/ч. Позднее ее увеличат до 130 км/ч. На всем протяжении участка организовано четырехполосное движение, а встречные направления разделены ограждением. Трасса оснащена Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), а в случае нештатной ситуации водитель может в любое время суток вызвать аварийных комиссаров по короткому номеру *2011.

Стоимость проезда по всему 52-километровому участку на легковом автомобиле днем составит 130 рублей при оплате наличными или банковской картой и 104 рубля по транспондеру T-pass. При проезде по М-11 только до 124-го километра – до трассы на Козлово, чтобы съехать в Завидово, Мокшино или Конаково, стоимость составит 70 рублей, по транспондеру – 56 рублей. Ночной тариф, который действует с часу ночи до шести утра, составит 90 и 50 рублей соответственно.