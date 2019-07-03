Напавшему на журналиста «России-24» чиновнику из Хакасии предъявили обвинение

Главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему в своём кабинете на корреспондента телеканала «Россия-24», предъявлено обвинение по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Об этом 3 июля сообщает Следственный комитет России. Уточняется, что Зайцев свою вину не признал.

В Республике Хакасия главе района предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятель... https://t.co/TbsHBDQBQi — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3. Juli 2019

Нападение на журналиста Ивана Литомина, напомним, произошло после его вопроса о том, почему пострадавшие от степных пожаров четыре года назад всё ещё живут в нечеловеческих условиях. Глава района повалил корреспондента на пол, после чего выгнал из кабинета.

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После того, как в СМИ поднялась шумиха, Зайцева лишили членства в «Единой России». Сотрудники телеканала настояли на привлечении чиновника к уголовной ответственности. Следственное управление СКР по Хакасии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Зайцев же считает, что корреспондент спровоцировал нападение своим «крайне хамским» поведением.

В ответ чиновник подал встречное заявление на корреспондента «России-24» . Зайцев считает, что журналист его оскорбил, и добивается возбуждения дела по статье 319 УК РФ.

СМИ также стало известно, что в отношении главы было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Его подозревают, что он переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был подарен другому человеку, администрация района арендовала этот участок у новых собственников с 2010 по 2017 год, а потом выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.