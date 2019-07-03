Министерство обороны Украины не отрицает, что захватывает «серые зоны» линии соприкосновения в Донбассе

Министерство обороны Украины призналось в том, что постоянно «отвоевывает» территорию в Донбассе. Соответствующее заявление пресс-служба министерства обнародовала 3 июля на своей странице в Facebook.

«Несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость к позициям коварного и беспринципного врага, наши ребята окапываются и продвигаются по лабиринтам окопов вперед, отвоевывая пядь за пядью своей земли», – заявила пресс-служба Минобороны Украины.

Украинская сторона и ранее неоднократно заявляла о подобного рода продвижении, в частности о захвате территории «серой зоны» Донбасса.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики не признали госпереворот 21 февраля, в результате которого действующий президент страны Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Новые киевские власти решили подавить сопротивление силой. Вооруженное противостояние продолжается.