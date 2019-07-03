Спрос на финские визы в Петербурге за месяц вырос на четверть. Сроки выдачи растянулись из-за наплыва заявлений

Яна Пруссакова

Петербуржцы, которые подали заявление на визу в середине июня, ждут заветную наклейку в паспорте больше двух недель. В дипмиссии задержку объясняют ростом числа потенциальных туристов.

«Подавал документы в визовый центр на Марата 17 июня, выдать должны были 2 июля. Сегодня дозвонился в Генконсульство, где пояснили, что у них «проблемы» – завтра или послезавтра постараются сделать, «если не будет проблем», – сетует читатель «Фонтанки» Алексей.

Генеральное консульство Финляндии в комментарии «Фонтанке» уточнять характер проблемы не стало, но пояснило, что «причиной увеличения срока выдачи виз стало возросшее количество заявителей».

«Визовый отдел Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в июне 2019 года принял к рассмотрению более 66 000 визовых заявлений, что на 25% больше, чем в мае 2018 года. Всего с начала года нами принято более 330 000 визовых заявлений, что примерно на 15% больше аналогичного периода прошлого года», – рассказали в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что даты выдачи – всегда предполагаемые и не гарантируют выдачу визы в указанный срок. Об этом говорится во всех графиках, которые висят в визовом центре. Согласно графику текущей недели, если подать заявление 4 июля, то получить готовый шенген можно будет 19 июля, а при обращении в пятницу, 5 июля, ждать придётся 17 дней (до 22 июля).