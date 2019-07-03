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Финансы
03.07.2019 17:05
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Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Министр финансов РФ отметил, что возросшие цены на авиаперелеты можно компенсировать из нефтегазовых доходов.

«Правительство РФ предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов при стоимости нефти выше 70 долларов», – сообщает  3 июля ТАСС со ссылкой на заявление Антона Силуанова.

По данным на 3 июля, нефть BRENT торгуется за 62,6 доллара за баррель. В 2019 году стоимость этой марки перешагнула за 70 долларов лишь в апреле и мае.

Напомним, что цены на авиабилеты резко пошли вверх зимой. К началу весны авиакомпании запросили  у правительства льготы. В мая объединение авиакомпаний констатировало, что из-за роста стоимости топлива авиаперевозчики не могут выполнить президентскую директиву о развитии региональных рейсов. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, рассказала, что рост цен вызван увеличением топливного сбора и сокращением спецпредложений. На «Прямой линии» Владимир Путин обвинил в сложившейся ситуации федеральных чиновников от топливной энергетики, которые включили  авиакеросин в систему компенсации убытков оптовым продавцам.

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