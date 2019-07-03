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Происшествия
03.07.2019 17:00
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Жертвами наводнения в Иркутской области стали 20 человек, еще 15 пропали без вести

Растет список жертв наводнения в Иркутской области. Два десятка человек уже официально числятся погибшими, судьба еще 15 неизвестна. 

Статистику на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства днем 3 июля привел глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Двадцать человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести», – приводит слова министра РИА Новости

«Интерфакс» отмечает, что летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его спровоцировали длительные ливни, которые прошли в регионе в конце июня. Объявленный 27 июня режим ЧС не снят до сих пор. 

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Сегодня волонтеры показали, как спасали домашних животных в городе Тулун, который сильнее всего пострадал от разгула стихии. 

 

 

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