Жертвами наводнения в Иркутской области стали 20 человек, еще 15 пропали без вести

Растет список жертв наводнения в Иркутской области. Два десятка человек уже официально числятся погибшими, судьба еще 15 неизвестна.

Статистику на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства днем 3 июля привел глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Двадцать человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести», – приводит слова министра РИА Новости.

«Интерфакс» отмечает, что летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его спровоцировали длительные ливни, которые прошли в регионе в конце июня. Объявленный 27 июня режим ЧС не снят до сих пор.

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