Фонтанка-SUP
Встань и плыви: инструкция «Фонтанки» для начинающих сапсёрферов
Доска, весло и внутренний баланс. Все, что нужно для того чтобы принять участие в фестивале «Фонтанка-SUP». Опытный инструктор школы сапсёрфинга Neva sup Асим Садиев рассказывает и показывает, как обуздать паддл-борд новичку.
"Фонтанка.ру"
В первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности, ну и заодно не нарушать установленные городской администрацией правила. Для перемещения по воде на сапсерфе в акватории Петербурга в обязательном порядке необходимы лиш ( *Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию), спасательный жилет, шлем и рация, настроенная на речную волну. Дальше – дело техники.
Видеоурок от инструктора школы сапсёрфинга Neva sup Асима Садиева:
Начинать движение нужно сидя, не забыв сперва закрепить на ноге лиш. Самое устойчивое место на сапе четко в его середине, там и стоит совершать все манёвры. В положении сидя весло надо держать чуть ниже рукоятки, отталкиваться от воды инструкторы велят верхней рукой. К слову, регулировать длину весла очень просто – стоя на суше, вытяните руку вверх, слегка согните её в локте и отрегулируйте ручку до получившейся высоты.
Попривыкнув к течению и сообразив, как от ваших действий ведёт себя доска, можно пробовать закрепиться в вертикальном положении. Весло кладём перед собой, но не отпускаем, опираемся на руки и поочередно ставим ноги на стопы. Поднимаем весло и встаём, опираясь на него. Замерли, поняли, что вроде не шатает, и начинаем грести дальше. Здесь уже рука держит ручку сверху, вторая ниже, на расстоянии ширины плеч. Лопату, так называется нижняя, гребущая часть весла, погружаем в воду плотностью вдоль борта, отталкиваемся по-прежнему верхней рукой. Два-три гребка и меняем стороны, вместе с руками.
Чтобы развернутся, есть два способа – либо гребём тем же способом, то есть вдоль борта, но в обратную сторону, либо делаем широкий гребок, почти от носа сапа к его середине.
В любой непонятной ситуации – садимся. Так риск искупаться куда меньше. Если все же пришлось плавать, в первую очередь думаем о себе, потом про весло, сразу оно не утонет. Если весло осталось в руках, закидываем его на доску, потом закидываем себя. Карабкаться на паддлборд нужно по диагонали, то есть немного сбоку закинуть одну ногу поближе к середине, затем подтащить остальное мокрое тело. Если подплывать к серфу перпендикулярно и хвататься за противоположный край, велика вероятность, что вы все ещё останетесь в воде, да ещё и сверху прикрытые собственной доской.
Выдохнули, отряхнулись и вперёд, греться или догонять друзей.
Фестиваль «Фонтанка-SUP», придуманный и уже четвертый год проводимый городским порталом "Фонтанка.ру", пройдёт 20 июля. Старт в 10:30 утра на набережной Мойки (напротив павильона Росси). Регистрация обязательна!
Уже зарегистрировались 550 любителей сапсёрфа. В этом году ожидается больше тысячи участников из России и зарубежья.
Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанки-SUP» бесплатное.
Еще раз обращаем внимание на правила участия в Фестивале «Фонтанка-SUP»
– Один человек – одна регистрация. Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.
– Указывайте корректные и актуальные данные, т.к. регистрация будет проходить по документу, удостоверяющему личность.
– Выйти на воду (только на паддлборде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.
– Подростки 14-18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акаваторию просто не пустят.
! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 14 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.
! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия Организатора.
– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний, где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер - компания Bestway
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца
© Фонтанка.Ру
Надежда Байкова