Встань и плыви: инструкция «Фонтанки» для начинающих сапсёрферов

Доска, весло и внутренний баланс. Все, что нужно для того чтобы принять участие в фестивале «Фонтанка-SUP». Опытный инструктор школы сапсёрфинга Neva sup Асим Садиев рассказывает и показывает, как обуздать паддл-борд новичку.

"Фонтанка.ру"

В первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности, ну и заодно не нарушать установленные городской администрацией правила. Для перемещения по воде на сапсерфе в акватории Петербурга в обязательном порядке необходимы лиш ( *Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию), спасательный жилет, шлем и рация, настроенная на речную волну. Дальше – дело техники.

Видеоурок от инструктора школы сапсёрфинга Neva sup Асима Садиева:

Начинать движение нужно сидя, не забыв сперва закрепить на ноге лиш. Самое устойчивое место на сапе четко в его середине, там и стоит совершать все манёвры. В положении сидя весло надо держать чуть ниже рукоятки, отталкиваться от воды инструкторы велят верхней рукой. К слову, регулировать длину весла очень просто – стоя на суше, вытяните руку вверх, слегка согните её в локте и отрегулируйте ручку до получившейся высоты.

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Попривыкнув к течению и сообразив, как от ваших действий ведёт себя доска, можно пробовать закрепиться в вертикальном положении. Весло кладём перед собой, но не отпускаем, опираемся на руки и поочередно ставим ноги на стопы. Поднимаем весло и встаём, опираясь на него. Замерли, поняли, что вроде не шатает, и начинаем грести дальше. Здесь уже рука держит ручку сверху, вторая ниже, на расстоянии ширины плеч. Лопату, так называется нижняя, гребущая часть весла, погружаем в воду плотностью вдоль борта, отталкиваемся по-прежнему верхней рукой. Два-три гребка и меняем стороны, вместе с руками.

Чтобы развернутся, есть два способа – либо гребём тем же способом, то есть вдоль борта, но в обратную сторону, либо делаем широкий гребок, почти от носа сапа к его середине.

В любой непонятной ситуации – садимся. Так риск искупаться куда меньше. Если все же пришлось плавать, в первую очередь думаем о себе, потом про весло, сразу оно не утонет. Если весло осталось в руках, закидываем его на доску, потом закидываем себя. Карабкаться на паддлборд нужно по диагонали, то есть немного сбоку закинуть одну ногу поближе к середине, затем подтащить остальное мокрое тело. Если подплывать к серфу перпендикулярно и хвататься за противоположный край, велика вероятность, что вы все ещё останетесь в воде, да ещё и сверху прикрытые собственной доской.

Выдохнули, отряхнулись и вперёд, греться или догонять друзей.

Фестиваль «Фонтанка-SUP», придуманный и уже четвертый год проводимый городским порталом "Фонтанка.ру", пройдёт 20 июля. Старт в 10:30 утра на набережной Мойки (напротив павильона Росси). Регистрация обязательна !

Уже зарегистрировались 550 любителей сапсёрфа. В этом году ожидается больше тысячи участников из России и зарубежья.

Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанки-SUP» бесплатное.

Еще раз обращаем внимание на правила участия в Фестивале «Фонтанка-SUP»

– Один человек – одна регистрация. Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.

– Указывайте корректные и актуальные данные, т.к. регистрация будет проходить по документу, удостоверяющему личность.

– Выйти на воду (только на паддлборде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.

– Подростки 14-18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акаваторию просто не пустят.

! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 14 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.

! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия Организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.

Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний, где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер - компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое Радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца

Надежда Байкова