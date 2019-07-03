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Происшествия
03.07.2019 16:49
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Смертельное ДТП на Невском путепроводе оказалось массовым. Движение перекрыто

Стали известны подробности аварии в Невском районе Петербурга, участниками которой, как оказалось, стали четыре транспортных средства. Информацию о погибшем в ГИБДД подтвердили.

По уточненным данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14 часов 3 июля на Невском путепроводе столкнулись автомобиль Lexus под управлением 25-летнего парня, грузовик Volvo, за рулем которого был 57-летний мужчина, автобус Volgabus под управлением 59-летнего водителя и автомобиль Ford Galaxy.

В результате ДТП 49-летний водитель «Форда» погиб на месте. Водителя фуры госпитализировали в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий аварии движение по путепроводу временно перекрыли. По данным «Яндекс.Пробок», на Ивановской улице и проспекте Славы собрались плотные заторы в сторону моста, стоит также Софийская улица к перекрестку со Славы.

Смертельное ДТП на Невском путепроводе оказалось массовым. Движение перекрыто

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