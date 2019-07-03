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Власть
03.07.2019 16:43
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«Вы и организовали». Глава Выборгского района ответил оппозиционеру, кто «рисовал подписи за Беглова»

Активист петербургского штаба Алексея Навального Даниил Кен спросил главу Выборгского района Валерия Гарнеца о том, кем были организованы люди, которых съемочная группа штаба застала за заполнением подписных листов в поддержку Александра Беглова. Чиновник назвал вопрос провокацией.

«Вы ошибаетесь», – ответил Гарнец в ответ на предположение поймавшего его на одном из мероприятий активиста, что именно глава района был организатором встречи бюджетников в администрации.

«Вы там присутствовали, наверное, это вы организовали», – указал он на Кена.

Дальше обсуждать происходящее чиновник не стал, заметив, что оппозиционер его провоцирует.

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Ранее «Фонтанка» писала о том, что Александр Беглов обратился в полицию из-за опубликованного штабом Алексея Навального видео, на котором в помещении администрации Выборгского района женщины, представленные как чиновницы, заполняют от руки подписные листы. Врио губернатора назвал это «глупостью или провокацией».

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