«Петербургская Недвижимость» представляет первый проект Setl Group с собственным дендропарком

Setl City

Цветущий дендропарк появится во дворе жилого комплекса Svetlana Park, который возводится в престижной части Выборгского района.

Дендропарк — это зеленое пространство для отдыха, прогулок и изучения растительного мира. Его создадут по проекту профессиональной ландшафтной студии: вся территория будет оформлена в едином эко-стиле. Во дворах домов появятся разнообразные виды кустарников и цветов, прогулочные дорожки, скамейки с навесами, стильная уличная мебель, дизайнерские перголы. Круглые светильники будут создавать особый уют в вечернее время.

Для маленьких жителей обустроят детские площадки из дерева и других экологичных материалов. Отдельные пространства для разных возрастных групп, от малышей до школьников, позволят каждому ребенку интересно провести время во дворе. Заняться спортом можно в workout-зоне с тренажерами и навесом, а поиграть в стрибол — на специальной площадке с сеткой.

Svetlana Park — это проект бизнес-класса, который строится на тихой и зеленой Манчестерской улице, в шаговой доступности от парков Удельного и Сосновка. Жилой комплекс объединяет два дома, имеющих форму каре и образующих полностью закрытые дворы: именно здесь расположится дендропарк.

Сейчас стоимость квартир в Svetlana Park начинается от 126 тыс. рублей за кв. м: это самое привлекательное предложение среди объектов бизнес-класса от Setl Group. В проекте представлены квартиры разнообразных планировок — от однокомнатных до пятикомнатных евроформата. Часть секций передаются покупателям с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции».

Эксклюзивным брокером ЖК Svetlana Park и остальных проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость». Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор квартир.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.