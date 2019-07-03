В вагоне-ресторане поезда Петербург – Новороссийск забили пассажира. Его труп несколько часов возили в тамбуре

Пассажир поезда Петербург – Новороссийск погиб в предкурортной драке. Он не поделил вагон-ресторан с попутчиками.

Как сообщает 3 июля управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, накануне вечером тверским полицейским поступила информация о драке в поезде. Шел он из Петербурга, и во время небольшой стоянки на платформе Шлюз в пятидесяти километрах от Твери три посетителя вагона-ресторана устроили бунт с битьем посуды.

В Твери полицейские сняли с поезда двух дебоширов, а третьего нашли лежащим уже в тамбуре. Но состав тронулся, предпочтя не отставать от расписания, и медицинскую помощь начальник поезда вызывал уже на ходу. Медицина в лице фельдшера вошла в вагон лишь на станции Клин, расположенной в семидесяти километрах от Твери. Реанимационные мероприятия были ни к чему, в тамбуре лежал труп. Предварительная причина смерти – черепно-мозговая травма.

«Тело мужчины было снято с поезда на станции Москва-Курская и направлено в морг», – уточнили в транспортной полиции.

Реклама





Снятые с поезда в Твери пассажиры отказались проходить освидетельствование на алкогольное опьянение. Полиция составила протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Отпускать мужчин пока не спешат, доследственную проверку проводят в СК.

Поезд продолжает движение, идет без задержек, оставшиеся пассажиры в настоящее время наблюдают в окне пейзажи Ростовской области.