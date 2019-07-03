На пути «Полтавы» встала погода. Исторический парусник задерживается в Кронштадте
Запланированный на третье июля переход «Полтавы» из Кронштадта в центр Санкт-Петербурга не состоится. Об этом сообщает одноимённая верфь.
Буксировку корабля отложили на сутки из-за погодных условий.
Парусник должен принять участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге 28 июля.
В конце июня «Полтава» прибыла в Кронштадт. Планировалось, что через неделю потяжелевший и вооружённый парусник приведут на Английскую набережную.
Справка:
54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В День города в 2018 году её спустили на воду. В прошлом году линкор был задействован в кронштадтской части Главного военно-морского парада, однако в парадном строю не появился.