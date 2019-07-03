Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +16
$ 63.50р
71.60р
16:22 03.07.2019
Расширенный поиск

Город
03.07.2019 16:16
Печать

На пути «Полтавы» встала погода. Исторический парусник задерживается в Кронштадте

Запланированный на третье июля переход «Полтавы» из Кронштадта в центр Санкт-Петербурга не состоится. Об этом сообщает одноимённая верфь.

Буксировку корабля отложили на сутки из-за погодных условий. 

 

Парусник должен принять участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге 28 июля. 

В конце июня «Полтава» прибыла в Кронштадт. Планировалось, что через неделю потяжелевший и вооружённый парусник приведут на Английскую набережную.

Реклама


Справка:

54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В День города в 2018 году её спустили на воду. В прошлом году линкор был задействован в кронштадтской части Главного военно-морского парада, однако в парадном строю не появился.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор