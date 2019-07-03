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Финансы
03.07.2019 16:12
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Банк России сообщил о снижении максимальной ставки по вкладам

 

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде июня снизилась на 0,9 п.п. — до 7,27%, следует из сообщения Банка России от 3 июля.

В I декаде июня показатель составлял 7,31%, во II — 7,36%.

Банк России собирает статистику из десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. В этот список входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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