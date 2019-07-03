Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ рассказал, что пытался защититься

Один из участников драки в Подмосковье, закончившейся гибелью бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, рассказал свою версию событий. Речь идёт об Оганесе Айрапетяне, который в данный момент находится в розыске.

Как сообщает 3 июля «Росбалт» со ссылкой на свой источник, именно Айрапетян якобы нанёс смертельные ранения Белянкину. Участник драки утверждает, что действовал в целях самообороны. По его словам, 1 июня он в составе большой компании отмечал день рождения брата. Двое посетителей бара, изрядно выпив, стали вести себя неадекватно, поэтому их вывели на улицу поговорить. Урезонить буянов вызвался Оганес. Во время разговора к разбирающимся подошёл Белянкин. Айрапетян якобы увидел в его руках пистолет и подумал, что это знакомый двух агрессивных мужчин. Между ним и только что подошедшим разгорелся конфликт, в ходе которого Белянкин выстрелил в воздух и в землю, но пуля отрикошетила и попала в ногу Айрапетяна. К вооруженному мужчине подбежали братья Оганеса, но тот якобы открыл огонь на поражение. Айрапетян утверждает, что почувствовал опасность, поэтому достал нож и нанёс удары всем троим оппонентам. Позже фигурант дела узнал, что погибший ранее служил в спецназе ГРУ.

Сейчас Оганеса Айрапетяна ищет полиция. Издание пишет, что он планировал явиться с повинной, чтобы отстоять свою версию. Несколько дней назад он якобы прибыл в один из соседних с Москвой регионов и заявил, что готов сдаться, если из СИЗО выпустят других арестованных по этому делу — его друзей и родственников. Однако, не получив никаких гарантий, мужчина передумал идти к силовикам.

19 июня отец Айрапетяна предположил, что его сын мёртв. Он утверждал, что Оганес получил два огнестрельных ранения – в шею и грудь, после чего сел в такси и на связь больше не выходил. На данный момент следствие считает убийцей Белянкина 41-летнего Сергея Ходжаняна. Подозреваемый свою вину не признал, заявив, что всего лишь подошел, чтобы помочь человеку. 5 июня Ходжанян был арестован на два месяца.